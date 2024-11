Quotidiano.net - Regionali, tutto quello che c'è da sapere

Manca una settimana al responso della tornata elettorale delleemiliano-romagnole 2024, e i quattro candidati a presidente si apprestano al rush finale. Sono Michele de Pascale per il centrosinistra, Elena Ugolini per il centrodestra, Federico Serra per i partiti post comunisti e Luca Teodori per la lista anti-vaccinista 'Lealtà Coerenza e Libertà'. Con loro anche 547 candidati e candidate a consigliere, per i 50 posti a disposizione. Regole, numeri e identità dei contendenti in questo podcast riassuntivo, la vincitrice o il vincitore governeranno dopo il decennio guidato da Stefano Bonaccini.