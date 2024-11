Lortica.it - Pagellone di Cesare Fracassi: Milan Domani 2 Arezzo Oggi 2

: tra parate, gol mancati e schemi da rivedereTrombini – 6,5Di tre gol imparabili, ne para uno.Montini – 6Sta iniziando a tornare in forma.Chiosa – 6Solido, con baci e abbracci.Righetti – 5,5Meglio quando spinge sulla fascia; grande liscio in difesa.Coccia – 6Suo il cross per il primo pareggio.Guccione – 6Meglio nel secondo tempo; evita un’espulsione tattica per fermare l’avversario sul 2-1.Santoro – 5,5Poco efficace come interdittore; Mawuli sembra più adatto nel ruolo.Settembrini – 6Poco determinante in avanti; ha buoni piedi ma non più la corsa. Utile a partita in corso.Gaddini – 5,5Potrebbe fare di più; spreca un’ottima occasione.Pattarello – 6Si aspetta di più da lui, ha potenziale.Tavernelli – 6,5Ottimo gol; dovrebbe essere più preciso, alcuni errori pacchiani.