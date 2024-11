Netanyahu | diedi ok attacco cercapersone

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

20.28 Il primo ministro israeliano Benyaminha riconosciuto per la prima volta di avere dato il via libera all'aiche nello scorso settembre mise in serie difficoltà l'organizzazione militare di Hezbollah. Lo ha detto all'AFP il portavoce del premier Omer Dostri. Nel corso della riunione settimanale del governo,ha affermato di avere autorizzato questa operazione che finora non era mai stata rivendicata esplicitamente da parte israeliana. L'provocò 39 morti e circa 3.000 feriti.