MTV EMAs 2024: Annalisa vince il Best Italian Act

ad aggiudicarsi il titolo diAct agli MTV. La cantante ligure ha vinto nella sua categoria, battendo Mahmood, Angelina Mango, The Kolors e Ghali. Il premio è solo l’ultima di una lunga serie di soddisfazioni artistiche ottenute in questo bienno, che l’hanno vista protagonista assoluta della scena musicalea. «È un riconoscimento enorme che mi fa sentire ancora una volta che il lavoro, l’attenzione ai dettagli, la passione pagano sempre.», è il suo commento alla notizia, «Sono davvero grata. È un ulteriore spinta a provare a fare sempre meglio.».Ilsi conferma un’annata splendida per la performer. Dopo il terzo posto al Festival di Sanremo con la sua Sinceramente, ha conquistato classifiche e riconoscimenti anche oltralpe. Quarantotto dischi di platino, dodici d’oro, più di duecentomila biglietti venduti per i suoi live.