Ilveggente.it - Monza-Lazio, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Leggi l'articolo completo su Ilveggente.it

è una partita valida per la dodicesima giornata diA e si gioca domenica alle 18:00:, diretta tv e.Ad una vittoria dal Napoli capolista in campionato e a punteggio pieno in Europa League. È unache non ha nessuna intenzione di alzare il piede dall’acceleratore quella che stiamo vedendo all’opera nelle ultime settimane: 5 vittorie consecutive per i biancocelesti, che giovedì scorso hanno “matato” anche il Porto grazie ad una rete nel recupero dell’eterno Pedro (2-1) nel recupero. Un momento davvero magico per Marco Baroni e i suoi uomini, con l’ex tecnico del Verona che in pochi mesi ha fatto ricredere anche i più scettici.A: tv,– Il Veggente (Ansa)Lariesce ad esprimere un bel gioco e sta trovando una grande continuità a livello offensivo: nelle ultime sei partite non ha mai segnato meno di 2 gol, approfittando anche di un calendario non impossibile (in campionato i biancocelesti hanno affrontato Genoa, Como e Cagliari).