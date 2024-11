Iodonna.it - Molti uomini italiani, purtroppo, ignorano le lettere d'invito a sottoporsi agli esami gratuiti per la prevenzione del tumore al colon retto o altri tipi di neoplasie. Eppure questo mese sono tante le occasioni per farsi controllare gratuitamente

Leggi l'articolo completo su Iodonna.it

led’per ladelaldi. La Società Italiana di Urologia a Bari: ildella prostata è il primo per gliX Leggi anche › James Van Der Beek, l’attore di “Dawson’s Creek” rivela: «Ho un cancro al» Un recente studio, pubblicato sulla rivista scientifica Italian Journal of Nursing, ha verificato come le donne siano più partecipi nell’aderire alle campagne di screening rispetto ai coetanei.