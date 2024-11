Ilnapolista.it - Moise Kean il grande errore di Giuntoli e Thiago Motta

ildiilprotagonista del campionato della Fiorentina. Che ha battuto 3-1 il Verona grazie proprio a una tripletta dell’attaccante della Nazionale.è salito a otto gol in undici presenze. Ora la domanda è: quanto avrebbe fatto benealla Juventus?lo ha venduto quest’estate per 18 milioni. Onestamente sembrava persino una cifra eccessiva per un attaccante ormai considerato una promessa mancata. E invece ha avuto ragione la Fiorentina. E ha avuto torto Cristiano. I viola sono secondi in classifica, a pari punti col Napoli. E a pari punti con la Juventus che ha un mezzo problema Vlahovic e seoprattutto non ha un vice Vlahovic.In Francia credono inpiù che in Italia, So Foot: “Può risolvere i problemi di Spalletti in attacco”I francesi di So Foot credono ancora che l’attaccante della Fiorentina possa tornare quello visto nella stagione col Psg:Per i tifosi del Psg è impossibile dimenticarlo.