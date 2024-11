Mistermovie.it - Mister Movie | Colin Farrell sarà Pinguino in The Batman 2?

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia., che ha dato vita al personaggio lo di Oz Cobb, alias il, nel successo del 2022 The, ha rivelato di essere pronto a tornare per il sequel diretto da Matt Reeves. Nonostante non abbia ancora ricevuto una sceneggiatura ufficiale,ha confidato, durante una chiacchierata a The Jess Cagle Show with Julia Cunningham su SiriusXM, di aver “sentito” che ilavrà un ruolo importante anche in The2. L’attore ha ammesso la sua curiosità di scoprire come Reeves svilupperà la trama del personaggio, soprattutto dopo che ilè stato al centro di una serie spin-off su HBO.Il Ritorno di Oz Cobb nel Mondo di Gotham“Non ho idea di qualeil secondo film. Ho sentito che contiene le caratteristiche di Penguin,” ha dichiarato, esprimendo il desiderio di vedere in quale direzione si evolverà la storia del suo complesso alter ego, che in passato ha già avuto modo di mettere solide radici nel mondo del crimine di Gotham.