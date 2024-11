Oasport.it - LIVE Milano-Busto Arsizio 1-0, A1 volley femminile in DIRETTA: inizia il secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CHIERI-CONEGLIANO DIDALLE 15.203-6 Attacco vincente di Van Avermaet.3-5 Piva trova le mani del muro.3-4 Errore al servizio per Obossa.2-4 Tocco delizioso di Piva, torna a +2.2-3 Diagonale profonda e vincente quella di Daalderop.1-3 Sbaglia la battuta Sartori.0-3 Errore con la diagonale per Cazaute.0-2punto consecutivo per l’opposto di.0-1 Attacco vincente di Obossa.SET18.28 Una piccola flessione nel finale non ha impedito adi conquistare il parziale d’apertura dell’incontro. Inizio dirompente della formazione allenata da Lavarini che ha di fatto chiuso i conti già dopo pochi punti, portandosi addirittura con dieci lunghezze di margine sulle avversarie.