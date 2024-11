Ilrestodelcarlino.it - L’ira degli addetti ai lavori. Ricci: "Che delusione"

Quattro chilometri di spiaggia, oltre 110 stabilimenti, migliaia di ombrelloni e metri di passerelle. E una categoria, quella dei balneari, da molti anni sul piede di guerra per la gestione delle concessioni. Potrebbe essere questa l’istantanea di San Benedetto, all’indomani della svolta, quella con la ‘s’ maiuscola, per una delle vicende che più ha appassionato il dibattito in una città che, fondamentalmente, vive di turismo. Tre giorni fa a Palazzo Madama è stata approvata la riforma delle concessioni, quella che prevede procedure di evidenza pubblica per l’individuazione dei gestori. Un decreto che ha suscitato, com’era prevedibile, le ire della categoria interessata. "Penso si tratti di una misura inconcepibile – tuona Giuseppe, presidente di Itb Italia e titolare dello chalet ‘Stella Marina’ – Ci si ostina a non pensare ai balneari, alle decine di migliaia di famiglie che gravitano attorno a questo settore, ai lavoratori ma anche ai clienti che con il passare del tempo siamo riusciti a fidelizzare.