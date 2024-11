Liberoquotidiano.it - "L'altro uomo": uno strano incontro a bordo di un treno

L'Sky collection ore 19.30 Con Farley Granger, Ruth Roman e Robert Walker. Regia di Alfred Hitchcock, Produzione USA 1951 LA TRAMA Un campione di tennis incontra inuno sconosciuto apparentemente affabile. In realtà è uno psicopatico che gli propone un ignobile patto. Lui è pronto a uccidere la moglie del tennista (che vorrebbe divorziare). Ma il campione in cambio dovrebbe accoppargli il padre (che odia di odio edipico). Il campione non piglia sul serio la stravagante proposta. Ma l'uccide veramente la moglie. E pretende che il favore gli venga restituito. PERCHE' VEDERLO perchè è un Hitchcock d'annata per di più scritto in maniera sublime (dal grande Raymond Chandler da un romanzo di Patricia Highsmith)