Calciomercato.it - Inter-Napoli si scalda, Conte alza il telefono e prepara lo scippo: clausola pagata

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

si sfidano anche sul mercato per un grande talento che fa gola a tantissimi club importanti di Serie A:ci pensa davveroSi gioca oggi quello che per classifica è probabilmente il grande big match di questo inizio di stagione, ovvero lo scontro diretto trache mette in palio la vetta. Chi vince a San Siro va al riposo per la sosta nazionali da primo in graduatoria dopo 12 giornate. Una bella soddisfazione e una carica a livello psicologico. Lo sarebbe per la squadra diche da qualche settimana non è più così brillante ed è reduce dalla batosta casalinga con l’Atalanta, ma anche per i nerazzurri che si sono trovati sorprendentemente a rincorrere e coronerebbero quindi la loro rimonta. Un pareggio lascerebbe chiaramente ilavanti, ma di un solo punto e con le altre dietro ad accorciare pericolosamente.