Inter-Napoli 1-1, pari spettacolo: Calhanoglu sbaglia il rigore, Simeone spreca il match point

McTominay illude gli azzurri, pareggia. Il turco poi fallisce dal dischetto,manca il colpo del ko all’ultimo respirofinisce 1-1. Conte mantiene la vetta della Serie A dopo un pirotecnico 1-1 contro l’a San Siro. La squadra di Conte passa in vantaggio con McTominay, viene raggiunta da un bolide di, che poi fallisce dal dischetto la chance del sorpasso nerazzurro.1-1: McTominay gela San Siro, rispondeInizio prudente delche lascia il pallino del gioco all’. Prima chance per gli azzurri con Lukaku che innesca Kvaratskhelia, conclusione debole su Sommer. Al 20? Barella sfiora il palo.La svolta al 25?: corner per il, McTominay approfitta di una dormita difensiva e fa 0-1. La reazione nerazzurra arriva al 40? con una prodezza di: destro imparabile dai 20 metri che vale l’1-1.