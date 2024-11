Il Man Utd vince velocemente l’Ipswich stordisce gli Spurs

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

2024-11-10 18:19:22 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Chelsea-Arsenal è lo scontro campione d’incassi in Premier League questo fine settimana, ma prima dello scontro a Stamford Bridge erano in gioco altre tre partite.Ruud van Nistelrooy era alla ricerca della vittoria nell’ultima partita da allenatore ad interim prima dell’arrivo di Ruben Amorim, ed evitare la sconfitta avrebbe significato che il suo breve periodo al comando lo avrebbe reso imbattuto.Nella capitale,senza vittorie si è recato al Tottenham alla ricerca dei primi tre punti della stagione. Kieran McKenna, un sedicente fan degli, dovrebbe condurre la sua squadra alla partita perfetta se volesse ottenere tre punti sotto lo sguardo di Ed Sheeran.E nelle Midlands, il Nottingham Forest puntava al terzo posto in vista della partita di West London contro il Newcastle, una squadra con cui ha già perso in questa stagione nella Carabao Cup.