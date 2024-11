Quifinanza.it - Il costo dell’assicurazione auto è salito di 61 euro in 2 anni, impennata record a Roma

Negli ultimi dueglimobilisti italiani hanno affrontato un significativo aumento delle tariffe Rc, con un rincaro medio del +17,3% dal 2022 pari a un aggravio medio della spesa di 61a copertura assicurativa, secondo quanto riportato dal Codacons che ha pubblicato un report in cui sono stati messi a confronto i dati provinciali Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).A livello nazionale, questo incremento ha comportato una spesa complessiva in crescita di oltre 2 miliardi diper i consumatori, pur in assenza di un aumento degli incidenti stradali.Le città più penalizzateIlmedio della polizza Rcè aumentato passando dalla media di 353di gennaio 2022 a 414di settembre 2024. Ma se si analizza l’andamento nelle singole province si scopre che 12 città hanno registrato una crescita media delle tariffe che supera il 20%.