Iltempo.it - Il benvenuto di Venier a Lucarelli: "Te la tiri". Poi il cappotto aBruganelli

Non c'è stato il consueto talk su Ballando con le stelle nella puntata di Domenica In del 10 novembre, sostituito da un'intervista di Maraalla giurata Selvaggia. Un'intervista che arriva a poche ore dal botta e risposta della giornalista con la concorrente Sonia Bruganelli che ha diviso i social. "Ma te te latroppo. Finalmente, sono mesi che ti invito", esordisce la conduttrice con l'ospite. Poi si parla del dancing show e della tensione con la produtrice tv, ex moglie di Paolo Bonolis. "Sonia Bruganelli ha un grandissimo limite: lei arriva lì con il copione già pronto, quando arriva sa già chi vuole essere", attacca. Sulla puntata di ieri afferma: "Voleva prendersi la scena ma deve capire cosa accade intorno e ieri se ne è uscita con una battuta che in realtà non c'entrava niente e questo a dimostrazione che arriva con il copione pronto".