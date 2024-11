Ilrestodelcarlino.it - Gino Cecchettin da Fazio: “Ecco come sono riuscito ad ascoltare Turetta senza odio”

Venezia, 10 novembre 2024 – Un annoGiulia, ma il suo ricordo è più vivo che mai. Domani si celebra la sua memoria, ricordando una giovane donna piena di vita e di sogni. Una giovane donna il cui mondo si è improvvisamente spento per mano del suo ex fidanzato, Filippo. La notizia della sua morte sconvolse tutta Italia. Questa sera, a un anno di distanza da quel terribile 11 novembre, il papàha trovato ancora una volta la forza di ricordarla, in tv ospite di Fabioa ‘Che tempo che fa’. Lo fa con il solito garbo e la determinazione con cui abbiamo imparato a conoscerlo. Sempre con una speranza e uno slancio positivo negli occhi buoni. "Abbiamo creato la fondazione Giulia(dona.fondazionegiulia.org) – spiega fiero e commosso -, la presentiamo a Montecitorio il 18 novembre”.