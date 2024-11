Tvpertutti.it - Gemma Galgani piange a Verissimo: frase su Manetti e cotta per Fabio

ha portato in scena un mix di emozioni intense, amori tormentati e nostalgie struggenti. Con il suo stile inconfondibile, la dama torinese di Uomini e Donne ha toccato temi personali e ha condiviso riflessioni sul passato e sul presente, tra nuove infatuazioni e ricordi indelebili., eterna romantica alla ricerca dell'amore, ha rivelato di avere una nuovaper il cavaliereCannone, conosciuto durante il programma di Maria De Filippi. Con la voce emozionata e il viso illuminato, ha parlato dei sentimenti intensi che questo uomo ha risvegliato in lei: "Sto passando un momento molto bello, fatto di grandi sorprese. Ho ritrovato la gioia di sorridere".Laha ammesso di non provare emozioni così intense dai tempi di Giorgio, noto come il Gabbiano di Uomini e Donne, con cui ha vissuto una delle storie più iconiche della storia del dating sentimentale.