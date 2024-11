Metropolitanmagazine.it - Forte scossa di Terremoto a Cuba, il sisma di magnitudo 6.8 ha colpito il Sud del Paese

Violentooggi a: se secondo l’Istituto Americano di Geofisica (USGS) si tratta di due scosse una 5.9 e l’altra 6.8. In una nota diramata dal Pacific Tsunami Warning Center si apprende che non c’è una minaccia significativa di un eventuale tsunami. Violento6.8Photo Credits: MeteoWeb.euUnmolto violento hanella giornata di oggi, 10 novembre. Secondo il sito dell’USGS – United States Geological Survey – una primaè avvenuta alle 11:49, ore 17:49 italiane; a seguire un’altraalle ore 11:50. Secondo quanto emerso, ilha avuto un epicentro localizzato nell’Oceano Atlantico, 39 km a sud da Bartolomé Masó, che si trova a quasi 800 km dalla capitale L’Avana, a una profondità di 23,5 chilometri.Le due forti scosse sono state percepite anche in Giamaica e nella Florida meridionale.