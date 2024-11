Lettera43.it - Fermo per il ‘cugino’ 19enne di Arcangelo Correra: è accusato di omicidio colposo

È stato emesso ilnei confronti delRenato Caiafa: nella notte tra venerdì e sabato stava maneggiando una pistola da cui è partito un colpo che, in pieno centro storico di Napoli, ha ucciso il cugino 18enne. È stato lui stesso a dirlo agli investigatori, dopo essersi recato spontaneamente in Questura. Al giovane, che denunciato persi trova ora in carcere a Poggioreale, vengono contestati anche i reati di porto illegale d’arma e ricettazione. Gli accertamenti della Polizia di Stato, finalizzati a fare piena luce sull’accaduto, sono comunque ancora in corso.ha perso la vita per un errore delUn colpo di pistola alla fronte: il modo in cui è mortoaveva fatto pensare a un’esecuzione. Niente faida di camorra o rivalità tra baby gang, invece: il 18enne, incensurato, ha perso la vita per un ‘gioco’ finito male e per imperizia.