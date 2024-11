Secoloditalia.it - Europa sovrana o succube? La destra sfida Bruxelles e punta all’autonomia strategica

Visto daIl ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump potrebbe rappresentare un’opportunità per l’, spingendola ad accelerare il percorso verso un’autonomia. Per il nostro continente è il momento di assumersi pienamente le proprie responsabilità e di investire risorse adeguate per garantire la propria indipendenza nel campo militare, energetico e industriale. Mentre le sinistre guardano alla politica estera attraverso un prisma ideologico, laitaliana sta costruendo relazioni internazionali basate sul rispetto reciproco e sulla difesa dell’interesse nazionale. In questo contesto, Fratelli d’Italia e i Conservatori europei possono diventare protagonisti del rilancio politico ed economico dell’Ue, costruendo con gli Usa un rapporto non di sudditanza, ma fondato su valori e interessi condivisi.