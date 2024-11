Liberoquotidiano.it - "Ecco cosa c'è dietro gli attacchi di Schlein e Ladini": ora tutto torna, Foti li inchioda

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

In questi giorni di tensioni, di scioperi e di scontri, la sinistra ha alzato i toni e di fatto ha soffiato sul fuoco. Prima Landini che invoca la rivolta sociale, poi Ellyche addirittura parla di "olio di ricino". Ebbene,questo linguaggio così violento c'è una ragione precisa, come spiega Tommaso, capogruppo di Fratelli d'Italia: "Gliscomposti alla legge di bilancio da parte dei soliti detrattori del governo Meloni fanno semplicemente sorridere. Lavoro, sanità e famiglie sono i pilastri di una manovra responsabile e oculata. Questi temi sono gli stessi di cui Pd e 5 Stelle si sono riempiti per anni la bocca, ma evidentemente solo a parole". "In tanti - prosegue - oggi devono prendere atto che è il governo di centrodestra a mantenere le promesse fatte, traducendo gli impegni in interventi concreti.