.com - Eccellenza / Fabriano Cerreto, blitz a Monturano: 1-3 firmato Nacciarriti Proietti Zolla e Peluso

Sotto di un gol l’undici di Caporali ribalta il punteggio conquistando tre punti che valgono la metà classificaVALLESINA, 10 novembre 2024 – Passa ilin casa delCampiglione.Sotto di una rete grazie ad un calcio dagli undici metri realizzato da Altobello (25?) per fallo su Palestini, i cartai colgono l’1-1 prima del riposo con(43?) lesto a metterla alle spalle di Monti con tanti uomini in area di rigore avversaria.Nella ripresa tantoe vantaggio che giunge grazie a(23?) con un bel tiro tiro da fuori.La firma finale che fissa il punteggio è di(48?) dopo che Carnevali in precedenza aveva colpito una traversa.– Monti, Morelli, Muzi, Piras, Adami, Ballanti (Russo), Altobello, Ercoli, Rotondo (Fabi), Palestini, Verini (Cisbani).