Cinema | Linea d’Ombra Festival domani arriva Pietro Sermonti

Salerno. 1998 Piccole Anime, 2023 Il Migliore dei Mondi Possibili. Si muove lungo questa timeline la carrieratografica di, l’attore italiano classe ’71 pronto ad una possibile nuova stagione della serie cult Boris, apprezzata per il suo equilibrio tra tradizione nazionalpopolare e innovazione. Sono questi alcuni dei temi al centro del Ring con Boris Sollazzo in programma(lunedì 11 novembre), dalle ore 21, alla Sala Pasolini a Salerno, per la terza giornata di. IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA. Daparte anche il Media Education Factory: alle 9.30 alla Sala Pasolini gli studenti delle scuole aderenti vedranno “Sulla Mia Pelle” di Alessio Cremonini, film che sarà presentato da Peppe D’Antonio; a seguire ci sarà “L’ora dei Diritti”, il momento di approfondimento col regista Cremonini e Boris Sollazzo.