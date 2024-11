Gaeta.it - Cerveteri Under 19 Elite: pareggio e preparazione per il derby contro il Ladispoli

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il campionato19si fa sempre più avvincente, mentre ilcontinua il suo percorso con una prestazione solida nonostante le difficoltà. Nel recente matchl’Atletico Morena, si è registrato unper 1-1, con un gol fondamentale di Formaggi. Il team, a causa di vari infortuni nel reparto offensivo, ha dovuto affrontare la partita con una composizione inedita, ma non ha deluso le aspettative.Unincoraggiantel’Atletico MorenaSabato scorso, il19ha affrontato un test impegnativo sul campo dell’Atletico Morena. La squadra è riuscita a strappare unimportante che conferma la crescita del gruppo. Formaggi ha trovato la rete e ha messo in evidenza non soltanto le sue doti individuali, ma anche la capacità dell’intero team di affrontare la pressione.