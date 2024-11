Ilrestodelcarlino.it - Carpi, esame Campobasso per prolungare la serie

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

"Pensiamo a Pesaro, non a Pineto". E’ il "mantra" di mister Cristian Serpini, che oggi alle 15 al "Cabassi" contro ilnon vuole cali di attenzione da parte del suo. Le due vittorie di fila che hanno rilanciato i biancorossi in zona playoff devono essere un trampolino da sfruttare, non un divano su cui sedersi. "Il nostro prepartita è quello di pensare a Pesaro - esordisce il tecnico – e non alle due vittorie. Affrontiamo una squadra impattante e tosta, che assomiglia alla Vis Pesaro e noi dovremo fare il nostro e farlo al meglio". Il, sorretti da quasi 450 tifosi, arriva da 9 risultati utili di fila ed è sesto. "Come a Pineto – ricorda Serpini – quando nella ripresa ci hanno impedito di giocare, dovremo avere un piano "B", togliere il fioretto e restare efficaci.