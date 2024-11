Campobassoincidente auto | morta 17enne

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

3.01 Tragico scontro frontale tra duesul viadotto Ingotte, in territorio di Ripalimosani, alle porte di Campobasso. A bordo di uno dei mezzi, una Peugeot, una coppia di fidanzati,entrambi di Trivento (Campobasso).La ragazzasul colpo.Il fidanzato,poco più che maggiorenne, che era alla guida, è stato portato in codice rosso al Cardarelli.Con ferite lievi,invece la persona a bordo dell'altracoinvolta, una Fiat Croma.La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi e gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.