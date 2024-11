Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Luka Jovic verso la Turchia. La squadra

Leggi l'articolo completo su Dailymilan.it

sempre più vicino all’addio al: possibile trasferimento innella prossima sessione diinvernale? La destinazioneIl Galatasaray piomba su. Il club si prepara a lanciare l’assalto al centravanti serbo delnella prossima sessione di. Quella di gennaio.La formazione turca è alla ricerca di un attaccante per sostituire Mauro Icardi. Infatti, il bomber argentino ha subito la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio destro. Un grave infortunio che ha di fatto concluso la sua stagione.Il Galatasaray pensa aal posto dell’infortunato Mauro Icardi. La richiesta delView this post on InstagramA post shared by(@la