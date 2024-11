Gaeta.it - Arresti nella notte a Napoli e provincia: in azione la Polizia contro spaccio e furti

Facebook WhatsAppTwitter Un’intensa attività dillo e sicurezza ha caratterizzato lascorsazona die nei comuni limitrofi. Le forze dell’ordine hanno eseguito una serie diper reati qualidi droga e, dimostrando un impegno costantelottala criminalità.Arresto perdi droga a, un uomo di 31 anni è stato arrestato dallaserata di ieri. Gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia stavano effettuandolli in via Michelangelo Ciccone quando hanno notato l’uomo mentre era intento a spacciare. A seguito della perquisizione, i poliziotti hanno trovato su di lui 29 involucri di cocaina, per un peso totale di sei grammi, unitamente a 112 euro in contante, probabile provento dell’attività illecita.