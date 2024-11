Lettera43.it - Amsterdam, scontri con la polizia al corteo pro-Palestina: più di 100 arresti

Laolandese ha arrestato oltre un centinaio di manifestanti pro-che hanno partecipato a unnon autorizzato a piazza Dam, nel centro di, organizzato per denunciare che sono stati i tifosi del Maccabi Tel Aviv a provocare gliin città di giovedì (e denunciare la situazione a Gaza), intonando slogan anti-arabi e deturpando bandiere palestinesi nei giorni e nelle ore precedenti alla partita con l’Ajax.Manifestazione pro-in Piazza Dam (X).La sindaca diha vietato tutte le manifestazioni per tre giorniLa sindaca Femke Halsema, spiegando che criminali in scooter avevano setacciatoalla ricerca dei tifosi del Maccabi «in attacchi mordi e fuggi», aveva vietato tutte le manifestazioni in città per tre giorni. La protesta di oggi, di conseguenza, non era stata autorizzata.