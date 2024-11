Quifinanza.it - Affitti per studenti con prezzi alle stelle: Milano la più cara, Roma segna il +80%

Tempi duri per le tasche degliuniversitari fuori sede (e delle loro famiglie): imedi deglinelle principali città sede di ateneo sono in continua salita sia per i monolocali che per le stanze singole, le soluzioni abitative più gettonate da chi studia. Ma l’aumento è generalizzato e coinvolge tutte le tipologie di immobili.È quanto evidenzia un’indagine della start up Maiora Solutions, che ha passato in rasgli importi deglidi ottobre 2024 rispetto a ottobre 2023 per una serie di grandi città. Gli incrementi maggiori si evidenziano a, Napoli, Torino, Bologna eè la città piùd’Italia per l’affitto di trilocali, quadrilocali e stanze singole. Gli aumenti dei canoni d’affitto sono più contenuti, di anno in anno, rispetto agli altri grandi centri italiani.