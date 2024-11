Lopinionista.it - Whitney Houston: esce l’inedito “Love Is”

Leggi l'articolo completo su Lopinionista.it

MILANO – E’ disponibile “Is”, il nuovo singolo inedito di. Il brano è contenuto nel nuovo album “: The Concert for a New South African (Durban)”, presentato da Legacy Recordings, la divisione catalogo di Sony Music Entertainment, in collaborazione con The Estate ofE.e Primary Wave Music per celebrare i 30 anni dalla storica performance diin Sudafrica.Scritta da Carvin Winans e prodotta da Nat Adderley e, “Is” èregistrato in studio e contenuto nel nuovo album live e che, in digitale, sarà presente come bonus track nella versione remix “Is (Carvin Winans Remix)” di Winans e Tommy Sims. Il brano verrà trasmesso per la prima volta negli Stati Uniti sulle frequenze radio di SiriusXM: «“è indiscutibilmente la voce per eccellenza della sua generazione“, afferma Dion Summers, Vicepresidente della Programmazione Musicale di SiriusXM, che ha ascoltato per la prima volta la canzone 30 anni fa, “Le sue canzoni continuano a ispirare, e SiriusXM è onorata di celebrare ancora una volta il suo lascito con la premiere esclusiva negli Stati Uniti di “Is”.