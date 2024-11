Ilrestodelcarlino.it - Virtus, un successo che vale doppio

Sorrisi & Canzoni. Il leit motiv deldella, all’Unipol Arena, il primo interno in Eurolega, dopo tanti passaggi a vuoto. Unche, perché ottenuto sotto lo sguardo di Claudio Fenucci e Vincenzo Italiano, amministratore delegato e allenatore del Bologna. Uncheperché costruito sull’asse play-pivot. Alessandro Pajola tira fuori il meglio. Oltre alla difesa e alla regia, ci sono due triple, soprattutto l’ultimo, di un peso specifico notevole. E poi, dopo tanti musi lunghi, ecco l’Ante Zizic che non ti aspetti.O che, meglio, aspettavi da mesi. Preciso, puntuale, attento a rimbalzo. Il croato raddrizza tutto e recupera palloni in difesa. E pazienza se ci sono ancora le amnesie di Tucker. Arriverà anche lui, nelle speranze di Luca Banchi.