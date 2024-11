Viene espulso al 30? e il suo allenatore salta dalla panchina… per colpirlo!

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

2024-11-09 00:46:56 Ecco quanto riportato poco fa,Spagna, precisamente su Marca:Lasciare la propria squadra con un giocatore in meno a un’orafine della partita è uno dei peggiori incubi che un calciatore possa vivere. Questo è quello che è successo al lettone Raimonds Krolliscentravanti Triestina nello scontro contro Giana Erminio.Testa bassa a causa del ‘marrone’ che ha lasciato i suoi compagni al 33? della partita, il numero ’73’ si è diretto nel tunnel degli spogliatoi quando il suoPep ClotetHa attirato la sua attenzione. Scontento, il calciatore si è diretto nell’area tecnica senza aspettarsi quello che sarebbe successo.L’catalano gli si è avventato addosso Lo afferrò per la maglietta e lo scosse violentemente. in una scena davvero sorprendente che presto divenne virale.