Gaeta.it - Tragico incidente ad Argentera: un morto e tre feriti nell’alta Valle Stura

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un gravestradale ha scosso la comunità di, situata. L’episodio, avvenuto recentemente, ha avuto come esitoune tre, tutti apparentemente di nazionalità francese. Da quanto emerso, un’auto ha sbandato uscendo dalla carreggiata, causando il disastro. Le autorità competenti sono attualmente impegnate nell’accertamento delle cause di questo drammatico evento.Le dinamiche dell’L’è avvenuto in un’area nota per le sue strade strette e tortuose, tipiche delle zone montane. Testimoni presenti nella zona hanno riportato di aver visto il veicolo perdere aderenza, prima di finire fuori strada. I quattro occupanti dell’auto, tutti identificati come cittadini francesi, sono stati sbalzati dal mezzo a causa dell’impatto violento.