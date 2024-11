Tvzap.it - Tragedia in parapendio, si schianta e muore a 57 anni

in, sia 57– Precipita con ila motore endosi a terra. All’arrivo i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Non sono ancora chiare le cause, tantomeno la dinamica. Di seguito tutti i dettagli. ( dopo le foto)Leggi anche: Bimbo di quattroin un incidente: cosa si scopre sui genitoriLeggi anche: Matilde Lorenzi morta in un incidente in pista, parla l’espertoin, sia 57È stato recuperato il corpo del pilota del paramotore precipitato questa mattina, sabato 9 novembre 2024, in località Petrosa, nel comune di Castrovillari. Considerando la zona impervia, è stato necessario l’intervento del mezzo aereo Drago VF54 del reparto volo di Lamezia Terme.