Gaeta.it - Tragedia a Reggio Emilia: morta Lia Ferrarini, giovane imprenditrice in un incidente agricolo

Facebook WhatsAppTwitter L’industria agroalimentare italiana ha subito un grave lutto: Lia, membro della storica famiglia di produttori alimentari di, è deceduta in un tragicoavvenuto nella sua tenuta a Botteghe di Albinea. A soli 56 anni, lamadre di famiglia ha perso la vita mentre stava svolgendo alcune operazioni con un macchinario.Dettagli dell’Secondo le prime ricostruzioni, Liasi trovava al lavoro su un piccolo dispositivo utilizzato per la cura degli animali nella stalla. Durante le operazioni, è caduta su un lastrone di cemento, subendo un colpo violento alla testa. Nonostante i rapidi soccorsi, le ferite riportate erano talmente gravi da non lasciare alcuna speranza. Quando i paramedici sono giunti sul posto, per la donna non c’era più nulla da fare.