Reggiana vs Catanzaro | le probabili formazioni

Gara valida per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Le due squadre cercano continuità per posizionarsi definitivamente in zona playoff.vssi giocherà domenica 10 novembre 2024 alle ore 15 presso il Mapei Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli emiliani non riescono a dare continuità alla loro stagione, in quanto vittima di troppi pareggi. La squadra di Viali è attualmente dodicesima con 13 punti, esattamente a metà tra la zona playoff e quella dei playout. Il match casalingo contro i calabresi potrebbe essere un ottimo inizio per svoltare.Stesso discorso per i calabresi che ci hanno preso gusto con i pareggi, ben 8 in dodici giornate. La vittoria, soprattutto in trasferta, manca da troppo e fare punti in Emilia sarebbe per la squadra di Caserta una bella iniezione di fiducia.