Presentato a Roma il Calendario 2025 della Polizia di Stato: un progetto di solidarietà e comunità

Facebook WhatsAppTwitter Il 7 novembre, presso il Gazometro di, èsvelato ildi, un evento caratterizzato dalla presenza di figure di spicco come il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il Capo, Prefetto Vittorio Pisani. Questo annualenotoriamente unisce arte e messaggi sociali, mettendo in evidenza il lavoro quotidiano degli agenti attraverso uno sguardo speciale.L’artefotografia racconta laQuest’anno, ilfotografico delrealizzato da Eolo Perfido, noto per le sue straordinarie capacità nella street photography. Perfido, con il suo stile distintivo e il suo occhio attento, è riuscito a catturare momenti di vita quotidiana degli agenti, ma non solo. Le sue immagini in bianco e nero raccontano anche gli aspetti umani e relazionali del loro lavoro, mostrando come gli agenti non siano semplicemente figure autoritarie, ma parte integrante del tessuto sociale.