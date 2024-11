Anteprima24.it - Presentata al Consorzio Creativo di Marcianise la rassegna di teatro indipendente “Nice 25?

Tempo di lettura: 3 minutiÈ stato presentato questa mattina, presso ildi(Caserta), sito in via Romaniello n.9, il cartellone della seconda edizione delladi25“. Sono intervenuti gli ideatori e direttori artistici dellaRaffaele Patti (dell’Ovo) e Fausto Bellone (Non solo Sipario), oltre che gli attori e i registi delle compagnie coinvolte che hanno presentato i loro spettacoli. A moderare l’incontro, con la stampa e i cittadini, il giornalista Alessandro Tartaglione. Dopo il successo della scorsa edizione, che ha fatto registrare un notevole interesse tra gli spettatori ed una grande partecipazione, quest’anno gli eventi in cartellone saranno sette, uno in più rispetto alla scorsa volta. L’offerta di “25” prevede una varietà di proposte da parte delle compagnie teatrali del territorio per una proposta trasversale dicontemporaneo.