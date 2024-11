Pallone d’oro 2024 i voti e la top 10 di Paolo Condò | Lamine Yamal 6 Dani Olmo 7

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Il quotidiano spagnolo Marca ha svelato le top 10 dei 100 giornalisti che eleggono il. Non mancano sorprese, come il primo posto di Ademola Lookman ad opera del giurato nigeriano, oppure la vittoria assegnata a Toni Kroos dal giornalista argentino Ezequiel Fernandes Moores de La Nacion., giornalista di Sky, giurato italiano ormai da diversi anni, ha assegnato la vittoria a Rodri. Non è una sorpresa: lo stesso editorialista di Repubblica aveva svelato la sua top 5 con Vinicius 2°, davanti a Bellingham 3° e Lautaro 4°. Una scelta tutt’altro che banale riguarda il quinto posto, cheha assegnato a Granit Xhaka, pilastro del Bayer Leverkusen campione di Germania, finalista di Europa League. L’ex Arsenal con Xabi Alonso ha trovato la dimensione ideale sul campo e fuori, imponendosi come leader dello spogliatoio.