Oasport.it - Pallanuoto femminile: risultati e classifica della quarta giornata di A1. Vittorie per Cosenza, Brizz e Trieste

Va a completarsi con gli ultimi tre incontri in questo sabato (c’erano stati i due anticipi del mercoledì che avevano visto in acqua le prime dueclasse) laSerie A1 dial.Successo interno netto per lo Smilesulla SS Lazio Nuoto, mentre si impongono a domicilioNuoto sull’Ancona e soprattutto ilin casa del Rapallo in un match rocambolesco che frena il cammino delle liguri e lancia le friulane.Mercoledì 6 novembreAGN Energia Bogliasco 1951-SIS Roma 5-23L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova 14-7Sabato 9 novembreSmile-SS Lazio Nuoto 15-4Vela Nuoto Ancona-Nuoto 13-17Rapallo12-13SIS ROMA 12L’EKIPE ORIZZONTE 1210RAPALLO6AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 3NUOTO 3SS LAZIO NUOTO 3CS PLEBISCITO PD 1VELA NUOTO ANCONA 0