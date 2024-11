Donnapop.it - Olly, il cantante che canta con Angelina Mango ha partecipato ad Amici?

è uno deinti più promettenti del panorama musicale italiano. Ricordate come è diventato famoso? È stato seduto tra i banchi dicome concorrente? Scopriamo di seguito tutti i dettagli!Leggi anche:troppo magra, che malattia l’ha costretta ad annullare il tour? Ecco cosa sappiamoGiovane talento della musica italiana,è uncapace di creare un perfetto mix di pop, hip-hop, dance, elettronica e canzone d’autore. Tra i tanti successi dell’artista, ricordiamo il brano Per due come noi, in collaborazione cone JVLI, con il quale ha conquistato il disco d’oro.Sapete come è diventato famoso? Di seguito tutto sulchecon, sia sulla sua vita privata sia professionale. View this post on InstagramA post shared by(@nclusive)Com’è diventato famoso?Conosciuto già nel mondo della musica italiana,ha raggiunto grande fama con il debutto a Sanremo 2023, dove ha interpretato il brano Polvere, certificato disco di platino, Nell’estate 2024 ha ottenuto ampi consensi di pubblico con la canzone Devastante e con il duetto Ho voglia di te, in collaborazione con Emma e JVLI.