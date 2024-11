Gaeta.it - Nuova struttura sanitaria a Ladispoli-Cerveteri: il Comune approva l’ampliamento dei servizi

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A seguito della recente delibera del Consiglio Comunale, si preannuncia una significativa evoluzione per isanitari dell’area di. La Asl ha ottenuto il consenso per inaugurare una, progettata per ampliare e integrare igià offerti dai Poliambulatori e dal Pit presenti lungo la via Aurelia. Questo aggiornamento rappresenta un passo importante per la community, ma solleva interrogativi sulla realizzazione dell’ospedale promesso dal sindaco Grando, che pare, al momento, rimanere un obiettivo non raggiunto. La: dettagli e obiettiviLa, che occuperà una superficie di mille metri quadrati, mira a rafforzare le capacità assistenziali già presenti nella zona. La decisione di costruire quest’edificio è stata ratificata dal Consiglio Comunale durante la seduta del 5 novembre, nell’ambito di un piano più ampio dedicato al rafforzamento dell’assistenzaterritoriale.