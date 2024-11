Gaeta.it - Nella Chiesa di Santa Maria de Lama a Salerno va in scena “Grida di danza!” contro la violenza di genere

Facebook WhatsAppTwitter L’indi stasera, intitolato “diladi”, curato dall’associazione Obiettivo Fucsia, promette di scuotere le coscienze sul tema dellale donne. L’evento, che si svolgerà alle 19:00storicadide, sfrutta delle arti performative per affrontare una questione sociale urgente. Le performance artistiche sono pensate non solo per sensibilizzare, ma anche per invitare alla riflessione sulle storie di vita delle vittime e sull’importanza della lottaogni forma di abuso.Un evento che unisce diverse forme d’arteL’arte come strumento di denuncia: questo è l’obiettivo dichiarato dagli organizzatori. L’associazione Obiettivo Fucsia utilizza, musica e letture per raccontare esperienze di vita che parlano di sofferenza, ma anche di resilienza e speranza.