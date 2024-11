Lapresse.it - Napoli: Saviano, sotto cappa overtourism centro storico resta in mano a paranze

Milano, 9 nov. (LaPresse) – “Arcangelo Correra è morto neldi, dove è nata la ‘paranza’ dei bambini. Correra cade in zona Tribunali, da sempre controllata dalle. Basti pensare a Emanuele Sibillo, diventato quasi un mito, ucciso ormai dieci anni fa. Questo dimostra cheladell’nulla è cambiato”. Lo dice lo scrittore Roberto, parlando con LaPresse, in merito all’omicidio di Arcangelo Correra, 18enne morto stamani in seguito elle ferite riportate per un colpo di pistola alla nuca, commentando le morti di tre giovanissimi nel giro di poco tempo, avvenute trae provincia.