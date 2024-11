Lettera43.it - Napoli, 18enne in fin di vita dopo una sparatoria nel centro storico

Ancora unanella notte a, con unin fin diin ospedale. È successo poco prima dell'alba in pienoin vico Sedil Capuano, traversa di via dei Tribunali, ogni giorno invasa da migliaia di turisti.Polizia (Ansa).Ilgravemente ferito si chiama Angelo Correra ed è incensuratoLa vittima si chiama Angelo Correra: il giovane, incensurato, è stato raggiunto da un colpo di pistola alla fronte: ora si trova ricoverato in gravissime condizioni diall'Ospedale Vecchio Pellegrini. La dinamica di quanto accaduto è in fase di ricostruzione a cura della locale Squadra Mobile.Ambulanza (Getty Images).LEGGI ANCHE: Santo Romano ucciso nel Napoletano, il 17enne fermato ha confessato: «Sono stato io»