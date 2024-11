Sport.quotidiano.net - MotoGp, niente Iannone a Barcellona: tocca a Pirro

Bologna, 9 novembre 2024 – Dopo il gp di Sepang Andreanon sarà aper l’ultimo weekend stagionale di Moto gp. Il pilota abruzzese, che mancava dalla top class dal lontano 2019 a causa di una squalifica, era stato scelto da VR 46 per sostituire Fabio Di Giannantonio in Malesia, con ottimi riscontri sul tempo anche se la tenuta fisica su bolidi di questo genere ha presentato il conto, ma per l’ultimo gran premio in programma tra una settimana al Montmelo toccherà al collaudatore Michele. Sarà con ogni probabilità lui, manca l'ufficialità, a guidare la Ducati Pertamina sul circuito catalano e anche nei successi test di fine stagione.già al lavoro sulla moto 2025 Non è certamente stata una scelta tecnica dovuta alle scarse prestazioni di, che comunque in caso di proposta avrebbe valutato cosa fare, il dispendio fisico è imponente e lui non ha mai guidato queste moto, bensì a una valutazione in ottica 2025.