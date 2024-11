Quotidiano.net - Morto Tony Odd, stella dell’horror. Da Candyman a Final Destination: i film cult

Los Angeles, 9 novembre 2024 –non c’è più. L’attore americanoTodd, volto della famosa saga horrr, èall’età di 69 anni. A riportare la notizia è Tmz, che cita la collega Virginia Madsen, accanto a lui nel primodella serie uscito nel 1992. "Todd ci ha lasciato e adesso è un angelo. Come lo era in vita – scrive l’attrice candidata agli Oscar – . Vi dirò di più dopo, ora non ce la faccio”. A confermare la scomparsa è l’agente dell’attore Jeffrey Goldberg che non rivela però la malattia di Todd, limitandosi a dire che èper cause naturali nella sua casa di Los Angeles, nella notte di mercoledì. In, Todd interpretava lo spirito di Daniel Robitaille, pittore dell’800, che si manifesta a chi lo invochi chiamandolo per nome davanti allo specchio. Il suo corpo è coperto di api, al posto della mano destra ha un uncino con la quale uccide.