Morì di sepsi in clinica | tutti assolti Vittima una ex commerciante

Lucca, 9 novembre 2024 – Nessun colpevole per la tragica fine di Domenica Pieroni, una exdi 95 anni, morta nel luglio 2022 didopo una degenza di un mese in unalucchese. Ieri il gup Alessandro Dal Torrione al termine dell’udienza preliminare ha proscioltogli otto imputati: tre medici, una caposala e quattro infermiere della struttura sanitaria privata lucchese, dall’accusa di omicidio colposo. “Il fatto non sussiste“, ha stabilito il giudice. Secondo l’accusa sostenuta dal pm Paola Rizzo, sulla base dell’autopsia effettuata dal medico legale Stefano Pierotti e della consulenza affidata al professor Francesco Giunta, il decesso sarebbe stato causato da unacollegata alle piaghe da decubito. A denunciare la situazione erano stati i familiari dell’anziana che si erano rivolti all’avvocato Eleonora Romani, con la costituzione poi di parte civile.